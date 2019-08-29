موسوي: مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" محرضة للارهاب الاقتصادي ضدنا

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي أن "مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات الاميركية" محرضة للارهاب الاقتصادي ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية"، مشيراً إلى أن "ايران لا ترى هذه المؤسسة فكرية اطلاقا بل تعتبرها تنتحل مؤسسة صفة معهد فكري وتقوم وباستمرار بوضع خطط "الارهاب الاقتصادي" للحكومة الاميركية وتحريضها على القيام باعمال عدائية ضد الشعب الايراني، وان الادارة الاميركية تقوم بغالبية اعمالها العدائية ضد ايران بتوصيات من هذه المؤسسة".
ولفت إلى أن "قائمة الاسماء تشمل جنسيات مختلفة شاركت في اجراءات المؤسسة ضد الشعب الايراني".
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