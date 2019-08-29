موسوي: مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" محرضة للارهاب الاقتصادي ضدنا

اعتبر المتحدث باسم الخارجية ال​ايران​ية ​عباس موسوي​ أن "مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات الاميركية" محرضة للارهاب الاقتصادي ضد ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية"، مشيراً إلى أن "ايران لا ترى هذه المؤسسة فكرية اطلاقا بل تعتبرها تنتحل مؤسسة صفة معهد فكري وتقوم وباستمرار بوضع خطط "​الارهاب​ الاقتصادي" للحكومة الاميركية وتحريضها على القيام باعمال عدائية ضد الشعب الايراني، وان ​الادارة الاميركية​ تقوم بغالبية اعمالها العدائية ضد ايران بتوصيات من هذه المؤسسة".

ولفت إلى أن "قائمة الاسماء تشمل جنسيات مختلفة شاركت في اجراءات المؤسسة ضد الشعب الايراني".