توقيع اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري بين سوريا والقرم

عَقد وفد من شبه جزيرة القرم برئاسة نائب رئيس وزراء القرم غيورغي مرادوف، ووزير النقل السوري علي حمود، اجتماعًا في إطار زيارة وفد القرم إلى معرض دمشق الدولي بدورته الـ61 في دمشق.
وناقش الجانبان تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين شبه جزيرة القرم وسوريا. وخلال الاجتماع، تمّ توقيع اتفاقية حول التعاون في مجال النقل البحري. من الجانب السوري، وقّعها المدير العام لميناء اللاذقية أمجد سليمان، ومن جانب القرم، وقع المدير العام لموانئ القرم البحرية سيرغي كفاسوف.
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير حركة الملاحة البحرية بين موانئ شبه جزيرة القرم وسوريا.
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