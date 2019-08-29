توقيع اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري بين سوريا والقرم

عَقد وفد من شبه جزيرة ​القرم​ برئاسة نائب رئيس وزراء القرم غيورغي مرادوف، ووزير النقل السوري ​علي حمود​، اجتماعًا في إطار زيارة وفد القرم إلى ​معرض دمشق الدولي​ بدورته الـ61 في دمشق.

وناقش الجانبان تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين شبه جزيرة القرم و​سوريا​. وخلال الاجتماع، تمّ توقيع اتفاقية حول التعاون في مجال النقل البحري. من الجانب السوري، وقّعها المدير العام لميناء ​اللاذقية​ أمجد سليمان، ومن جانب القرم، وقع المدير العام لموانئ القرم البحرية سيرغي كفاسوف.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير حركة الملاحة البحرية بين موانئ شبه جزيرة القرم وسوريا.