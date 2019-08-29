وزير النفط الايراني: ايران الاولى بانتاج البنزين بين دول أوبك

أكد وزير النفط الايراني بيجن زنكنة أن "ايران تتبوأ المرتبة الاولى في انتاج البنزين من بين اعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك"، موضحاً ان "انتاج ايران من البنزين يبلغ حاليا 115 مليون لتر يوميا، إذ لديها فائض بواقع 11 مليون لتر تخطط لتصديره".
من جهة ثانية، لفت زنكنة إلى أن "ايران تخطى لقطر والعراق في طاقة الاستخراج من الحقلين المشتركين "بارس الجنوبي" الغازي و"غرب كارون" النفطي على التوالي".
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