خارجية العراق دانت تصريحات وزير خارجية البحرين عن الحشد الشعبي

أعلنت وزارة الخارجية العراقية "أنّها ترفض وتدين ما جاء في تغريدة وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة، بشأن الاعتداءات الأخيرة على الأراضي العربية وعلى "الحشد الشعبي" من العدو الصهيوني، بذريعة الدفاع عن النفس".
وركّزت في بيان، على أنّ "الحشد الشعبي" وقف إلى جانب قواتنا المسلحة، والشرطة (المحليّة والاتحاديّة)، و"البيشمركة"
ومقاتلي العشائر، للدفاع بكلّ شرف عن أراضينا المقدّسة، وقدّم تضحيات كبيرة لتحرير مدن العراق، وهزيمة عصابات "داعش" الإرهابيّة".
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