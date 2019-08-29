خارجية العراق دانت تصريحات وزير خارجية البحرين عن الحشد الشعبي

أعلنت وزارة الخارجية ​العراق​ية "أنّها ترفض وتدين ما جاء في تغريدة وزير خارجية ​البحرين​ ​خالد بن أحمد آل خليفة​، بشأن الاعتداءات الأخيرة على الأراضي العربية وعلى "​الحشد الشعبي​" من العدو الصهيوني، بذريعة الدفاع عن النفس".

وركّزت في بيان، على أنّ "الحشد الشعبي" وقف إلى جانب قواتنا المسلحة، والشرطة (المحليّة والاتحاديّة)، و"​البيشمركة​"

ومقاتلي العشائر، للدفاع بكلّ شرف عن أراضينا المقدّسة، وقدّم تضحيات كبيرة لتحرير مدن العراق، وهزيمة عصابات "داعش" الإرهابيّة".