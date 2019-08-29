الداخلية التركية: ضبط 235 ألف مهاجر غير نظامي في 8 شهور في تركيا

أعلنت المديرية العامة لإدارة ​الهجرة​ ب​وزارة الداخلية التركية​ عن "ضبط 235 ألف مهاجر غير نظامي خلال محاولتهم العبور إلى ​أوروبا​، خلال أول 8 شهور من العام الحالي"، مشيرةً إلى "زيادة عدد ​المهاجرين​ الراغبين بالعبور إلى أوروبا عبر ​تركيا​ بطرق غير قانونية بسبب الصراعات والحروب والأزمات الاقتصادية في بلدانهم".

ولفتت إلى أن "عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تم ضبطهم في تركيا ازداد خلال أول 8 شهور من 2019، ليصل إلى 235 ألف من 158 ألف".