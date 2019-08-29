الداخلية التركية: ضبط 235 ألف مهاجر غير نظامي في 8 شهور في تركيا

أعلنت المديرية العامة لإدارة الهجرة بوزارة الداخلية التركية عن "ضبط 235 ألف مهاجر غير نظامي خلال محاولتهم العبور إلى أوروبا، خلال أول 8 شهور من العام الحالي"، مشيرةً إلى "زيادة عدد المهاجرين الراغبين بالعبور إلى أوروبا عبر تركيا بطرق غير قانونية بسبب الصراعات والحروب والأزمات الاقتصادية في بلدانهم".
ولفتت إلى أن "عدد المهاجرين غير النظاميين الذين تم ضبطهم في تركيا ازداد خلال أول 8 شهور من 2019، ليصل إلى 235 ألف من 158 ألف".
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