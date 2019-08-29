حرائق الأمازون.. واشنطن "تخذل" داعمي البرازيل

وأوضح المتحدث، غاريت ماركيز، أن واشنطن مستعدة لمساعدة البرازيل على مكافحة تلك الحرائق وأن أفضل وسيلة لتنفيذ ذلك هي عبر التنسيق مع الحكومة البرازيلية.
وأثارت الحرائق، التي تستعر في الغابات المطيرة في الأمازون، والتي يطلق عليها "رئة العالم" قلقا دوليا.
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وقال ماركيز في بيان: "الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة البرازيل في جهودها لمكافحة هذه الحرائق ولم توافق على مبادرة مشتركة من مجموعة السبع والتي لم تتضمن التشاور مع الرئيس جايير بولسونارو".
ولم يحضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب جلسة الزعماء التي عقدت عن التنوع الحيوي والمناخ، الاثنين، وبسؤاله عن السبب، قال ماكرون إن ترامب لديه اجتماعات ثنائية.
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