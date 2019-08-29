وزير خارجية ألمانيا يرغب في مهمة أوروبية بمنطقة الخليج تحت ظروف معينة

محمد اسماعيل - القاهرة - هلسنكي- (د ب أ):

صرح وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الخميس بأن اقتراحه الذي عرضه في مطلع أغسطس الجاري بشأن عملية أوروبية في منطقة الخليج يجب أن يتم تقييمه أولا حاليا في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها خلال قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع بالعالم "جي7" التي انعقدت مؤخرا في مدينة بياريتز الفرنسية.

وقال ماس اليوم على هامش اجتماع للاتحاد الأوروبي في العاصمة الفنلندية هلسنكي إن الأمر يتعلق بصفة خاصة بالسؤال عما إذا كان يمكن لتدشين عملية أوروبية الحد من الاضطرابات في الأزمة مع إيران أم لا.

وتابع قائلا: "كل ما يمكن أن يسهم في الحد من التصعيد، يعد عنصرا مساعدا حاليا"، مؤكدا أن هناك أيضا حاجة لأقصى درجة ممكنة من التكاتف بالاتحاد الأوروبي.

Advertisements

يذكر أن ماس اقترح مطلع الشهر الجاري القيام بمهمة مراقبة أوروبية لمضيق هرمز، حيث يمكن لمثل هذه المهمة أن تضفي شفافية على الأحداث في المنطقة البحرية بين إيران وعمان بما في ذلك أية أعمال تخريبية محتملة.

ولا تعتزم كثير من دول الاتحاد الأوروبي الانضمام لعملية الحماية البحرية الأمريكية التي بدأت بالفعل لأنها تتخوف من احتمالية أن يتسبب ذلك في إحداث مزيد من التوتر مع إيران.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بذل مساع حثيثة خلال قمة مجموعة السبع مؤخرا لحلحة النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، واستقبل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على هامش القمة.