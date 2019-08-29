مصر وإندونيسيا يتفقان على عقد ورش عمل مشتركة للشركات لتنشيط السياحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

استقبل المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، وفدا إندونيسيا رفيع المستوى برئاسة الدكتور دجوكو أودجيانتو رئيس اللجنة العاشرة بمجلس الشعب الإندونيسي وهى اللجنة المعنية بشئون التربية والثقافة والسياحة والشباب والرياضة، وعدد من أعضاء المجلس وممثلي السفارة الإندونيسية بالقاهرة.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوفد حاليا في مصر بهدف عقد عدة لقاءات مع لجان مجلس النواب المصري ومسئولي الوزارات المعنيين بشئون السياحة والتعليم والشباب والرياضة من أجل تبادل الخبرات ومناقشة استراتيجيات الترويج.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون الثنائي بين دولتي مصر وإندونيسيا في مجال السياحة، والاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الترويج للسياحة في إندونيسا؛ خاصة في ضوء وجود بعض التشابه في خصائص المنتجين السياحيين المصرى والإندونيسي.

وتطرق رئيس تنشيط السباحة، للحديث عن أهمية القطاع في الاقتصاد المصري، واستعرض برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته الوزارة نوفمبر الماضي، كما تحدث عن آليات التنسيق والتعاون بين وزارة السياحة والجهات المعنية الأخرى من جانب، والتعاون مع القطاع السياحى الخاص من جانب أخر.

كما استعرض أهم خطط الترويج السياحي والتي يتضمنها محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والتي ترتكز على حملة People to People، والتي أطلقت الوزارة اول فيلم ترويجي لها مؤخرا، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020، والترويج لكل منطقة سياحية على حدة Branding by Destination.

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وأشار إلى أن حالة الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا ساهمت في زيادة حجم الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

ومن جانبه أكد الدكتور دجوكو أودجيانتو على المكانة الكبيرة التي تحظى بها مصر وخاصة الأزهر الشريف في قلوب الشعب الإندونيسي، مشيرا إلى تطلع بلاده لتطوير ودعم علاقتها مع مصر في كافة المجالات وخاصة في مجال السياحة.

كما أعرب الدكتور دجوكو أودجيانتو عن تطلع بلاده للتعرف على التجربة المصرية في مجالات التنمية السياحية وإدارة المواقع الأثرية والترويج السياحي بصفتها أحد أهم المقاصد السياحة الثقافية على مستوى العالم.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور دجوكو أودجيانتو بعض المعلومات حول المقومات السياحية التي تتمتع بها إندونيسيا وتطور حركة السياحة الوافدة إليها وتوقعات نموها خلال السنوات المقبلة.

واتفق الجانبان على ضرورة الاستمرار في السعي نحو تعزيز حركة السياحة البينية بين البلدين من خلال عقد ورش عمل مشتركة للشركات المصرية ونظيرتها الإندونيسية بما يسهم في حصول كلا الدولتين على نصيب عادل من حركة السياحة الوافدة من الدول الأخرى وبما يتلاءم مع حجم العلاقات التاريخية بين البلدين.