"البورصة المنتعشة" تنهي آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع 1.6%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

واصلت البورصة المصرية، خلال تعاملات اليوم الخميس، الانتعاشة التي بدأتها أمس، لتغلق آخر جلسات الأسبوع مقتربة من مستوى 15 ألف نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.64% بنهاية التعاملات، إلى مستوى 14835 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.53%.

وسجلت تعاملات الأجانب خلال جلسة اليوم صافي شراء بقيمة 156.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المصريين والعرب صافي بيع بقيمة 135.2 مليون جنيه، و21.5 مليون جنيه على التوالي.

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وواصلت البورصة بذلك الارتفاع القوي الذي سجلته خلال تعاملات أمس الأربعاء والذي جاء بدعم من مشتريات العرب والأجانب، وظهور تأثير قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة، حيث قفز المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.18% بنهاية تعاملات أمس، إلى مستوى 14595 نقطة.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي بنسبة 1.5% إلى 14.25% للإيداع، و15.25% للإقراض.

وقال أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، لمصراوي، أمس، إن ارتفاع البورصة جاء نتيجة الاستفادة المتأخرة من قرار المركزي بخفض الفائدة، وبدعم من صعود عدد من أسهم الشركات مع الإعلان عن نتائج أعمال نصف العام.

ويرى زكريا، أن سبب تأخر تأثير قرار البنك المركزي في جلسات بداية الأسبوع يعود إلى الاضطرابات في السوق الأمريكية وتحقيقها خسائر كبيرة أثرت على السوق المصري.