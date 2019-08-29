"الخليج 365" داخل منازل أهالي المحتجزين بالسنغال: "أخبارهم انقطعت من شهر ونصف" -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

حالة من القلق سيطرت على أسرة 12 شابًا محتجزين لدى السلطات السنغالية منذ حوالي شهر ونصف بسبب ظروف إقامتهم بطريقة غير قانونية إثر اكتشاف تزوير في جوازات سفرهم.

"ابني سافر السنغال يبحث على لقمة عيشه وانقطعت اتصالاته منذ شهر ونصف لحد ما عرفت إنه محبوس في داكار"، بهذه الكلمات تحدث "محمد جمعة إبراهيم الحصاوي"، 55 سنة، فلاح، ويقيم بقرية شباس عمير التابعة لمركز قلين في كفر الشيخ، معبرًا عن حالة القلق على نجله عقب تلقيه نبأ احتجازه لدى السلطات السنغالية.

ووفق "الحصاوي" غادر نجله رفقة 11 شابًا آخرين من أبناء القرية، منذ فترة متوجهين إلى دولة السنغال بحثًا عن عمل في مجال تجارة الأدوات المنزلية والنجف والتحف، وعقب انقطاع اتصاله منذ شهر ونصف فوجئ باحتجازه مع الشباب الآخرين المرافقين له بتهمة تزوير في جواز سفرهم، وذلك نتيجة عملية نصب تعرضوا لها من قبل أشخاص سنغاليين.

وصف حالة الأسرة وكذا حالات أسر 11 شابًا المحتجزين مع نجله لدى السلطات السنغالية بالـ"صعبة" والبكاء مستمر من أمهاتهم بسبب شدة القلق على أبنائهم بعدما علموا من شباب آخرين هناك من أبناء القرية أن الأمر وصل إلى حد القضاء السنغالي وتحددت لهم جلسة مطلع شهر سبتمبر المقبل.

Advertisements

وأكد السيد إبراهيم الحصاوي، 60 سنة، فلاح ويقيم بقرية شباس عمير، لـ"الخليج 365"، أن نجل شقيقه ضمن الشباب المحتجزين في السنغال، فوجئوا جميعًا بالشرطة السنغالية تقتحم المكان الذي يقطنون فيه بمنطقة كائنة بالعاصمة السنغالية داكار تسمى "مارست" وحصلوا منهم على الجوازات وجرى احتجازهم بداعي "التزوير" بعد حصولهم على تأشيرة تجديد إقامتهم لمدة 6 أشهر أخرى.

وفي السياق تواصل "الخليج 365"، مع أحد الشباب من أبناء القرية المقيمين في السنغال، ويدعى "طلعت السيد"، وقال إن الشباب المحتجزين لدى السلطات السنغالية، من أبناء القرية متهمين بالتزوير بعدما رغبوا تجديد الإقامة لمدة 6 أشهر، وجرى إحالتهم لمحكمة العاصمة السنغالية داكار وتحددت لهم جلسة محاكمة يوم 9 سبتمبر المقبل.

وكشف عن وجود مساعي من جانب السفارة المصرية بداكار بالتدخل لدى الحكومة السنغالية ومتابعة مستمرة مع محامي نظرًا لعدم استطاعة مسئولي السفارة بالتدخل لدى القضاء بحسب قوانين الحكم في البلاد السنغالية، كما قام مسئولو السفارة المصرية بزيارتهم للاطمئنان عليهم، موضحًا أن ما يواجهون من اتهامات بالتزوير في التأشيرات كان بسبب عملية نصب تعرضوا لها.

وأكد أن الشباب المحتجزين لدى السلطات السنغالية هم" محمد جمال عبد القادر عبد الحليم، وإسلام فتحي محمد الحناوي، وفرج سعد عبده يوسف عطية، وعلي عبد الرازق فتوح عبد الرازق البوهي، وأشرف عبد العزيز رجب عبد الله خفاجي، وإسماعيل محمد إسماعيل الشرقاوي، وإبراهيم حسن محمد مرعي، والسيد طلعت إبراهيم الحصاوي، وخالد محمد عبد الله الوحش، وفوزي محمد جمعة الحصاوي، ومحمد عبد الحميد مصطفى الحصاوي، والسيد محفوظ فتح الله محمود أبوبكر.

وطالب أهالي الشباب المحتجزين لدى السلطات السنغالية، مسئولو الخارجية المصرية باستمرار التدخل لدى الجانب السنغالي حتى يجرى الإفراج عن أبنائهم المحتجزين نظرًا لحالة القلق التي تسيطر على ذويهم في قرية شباس عمير، مؤكدين أن أبنائهم المحتجزين في السنغال مجرد ضحايا وفريسة لأشخاص يحملون الجنسية.