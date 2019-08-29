العراق.. المؤبد لإرهابي باكستاني كان سفيرا لـ"داعش" في خراسان

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية اليوم الخميس، حكما بالسجن المؤبد بتهمة الإرهاب على مدان داعشي باكستاني الجنسية.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن "المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكما بالسجن المؤبد ضد إرهابي من حملة الجنسيةالباكستانية بعدما اعترف بتقديم الدعم اللوجستي ومساعدة تنظيم "داعش" الإرهابي بارتكاب أعماله الإجرامية ومشاركته في مهاجمة القوات الأمنية والعسكرية".
وأضاف أن "الإرهابي اعترف بدخوله دورة شرعية وعمل بصفة إداري في ولايةالرقة ومن ثم إداريا في العلاقات الخارجية وتم وتكليفه بالتواصل مع بلاد خراسان وأثناء محاولته الهروب من سوريا إلى تركيا تم اعتقاله على الحدود العراقية السورية".
وأشار البيان إلى أن "المحكمة مما تقدم وجدت أن الأدلة كافية لإدانة المتهم وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".
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