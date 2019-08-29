مقتل رئيس مجلس محلي بريف دمشق بعبوة ناسفة

نعى مجلس مدينة قدسيا بريف دمشق رئيسه نبيل رزمة، معلنًا مقتله بعبوة ناسفة وضعت في سيارته. مقتله بعبوة ناسفة وضعت في سيارته. ولم تذكر صفحة المجلس على "الفيسبوك" مزيدًا من التفاصيل حول الحادث، أو هوية الفاعلين.

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