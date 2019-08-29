الهند تعلن التأهب في أكبر مينائين تحسبا لـ"هجوم كوماندوز باكستاني"

رفعت الهند درجة التأهب الأمني في أكبر مينائين لها إلى أعلى مستوى على خلفية معلومات عن تسلل عناصر "كوماندوز" مدربين من قبل باكستان للمياه الهندية.
وينص بلاغ صدر اليوم الخميس عن شركة Adani Ports و"المنطقة الاقتصادية الخاصة" (SEZ) اللتين تديرانميناء موندرا (أكبر ميناء خاص في البلاد) على أن حرس السواحل أبلغ إدارة الميناء بأن هؤلاء "الكوماندوز" تسللوا على الأرجح إلى خليج كوتش بهدف تأجيج الاضطرابات الطائفية وتنفيذ هجمات إرهابية في ولاية كجرات.
ويطالب البلاغ جميع الأطراف المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة تحسبا لهجمات محتملة ورفع درجة التأهب الأمني إلى أرفع مستوى وتوخي اليقظة إزاء أي محاولات لخرق الأمن الساحلي.
وصدر بلاغ مماثل في ميناء كندلا حيث أكدت الشركة المديرة للميناء Deen Dayal Port Trust تلقيها تحذيرات أمنية بشأن التسلل المزعوم.
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