اندلاع حريق ضخم قرب "نفط الشمال" في كركوك

تمكنت فرق الإطفاء التابعة لقسم السلامة الصناعية والإطفاء في شركة نفط الشمال، اليوم الخميس، من السيطرة على الحريق الذي نشب في الحشائش بعد العاصفة الترابية التي ساعدت على انتشاره قرب محطات التركيز القديم ومصفى كركوك. التي ساعدت على انتشاره قرب محطات التركيز القديم ومصفى كركوك. وقال محسن عبد النبي حسين، مدير هيئة إدارة وتنمية الموارد البشرية، بإنه "تمت السيطرة على النيران بفضل جهود كوادر شركتنا الأبطال وبمساندة ومشاركة فرق الدفاع المدني لمديرية كركوك". الموارد البشرية، بإنه "تمت السيطرة على النيران بفضل جهود كوادر شركتنا الأبطال وبمساندة ومشاركة فرق الدفاع المدني لمديرية كركوك". وأكد حسين السيطرة على النيران، دون وقوع أي خسائر تذكر في المحطات النفطية القريبة من الحريق.

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