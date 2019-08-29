الخارجية الفلسطينية تدين قرار هندوراس فتح بعثة دبلوماسية في القدس

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، قرار هندوراس فتح بعثة دبلوماسية لها بالقدس مرتبطة بسفارتها في تل أبيب. بعثة دبلوماسية لها بالقدس مرتبطة بسفارتها في تل أبيب. كما اعتبرته وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عدوانًا مباشرًا على الشعب الفلسطيني.

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