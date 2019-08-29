القوات الأفغانية تشن عمليات عسكرية على 3 مناطق في ولاية بدخشان

أعلن مسئولون أفغان أن القوات الأفغانية شنت عمليات عسكرية واسعة النطاق صباح اليوم الخميس بثلاث مناطق في ولاية "بدخشان" الواقعة بشمال شرق البلاد، وذلك بهدف تطهير تلك المناطق من المسلحين المتطرفين.
قال حاكم الولاية زكريا سودة - حسبما ذكرت شبكة "طلوع" الأفغانية - إن العمليات العسكرية استهدفت منطقة "واردوج" و"يومجان" و"كيران وا مانجان"، مضيفًا أن قوات من الجيش والشرطة والشرطة المحلية والأفراد شاركت فيهذه العمليات.
كما أشار إلى أن القوات الجوية الأفغانية ستقدم أيضًا الدعم لهذه العمليات العسكرية.
يذكر أن منطقة "كيران وا مانجان" سقطت تحت يد المسلحين منذ أكثر من شهر، بينما لم تتمكن الحكومة الأفغانية من السيطرة على منطقتي "واردوج" و"يومجان" خلال السنوات الأخيرة.
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