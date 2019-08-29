مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة جيش الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، ساحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي واصل فرض قيود صارمة على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم.

ووفقا لدائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، فإن 113 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك ونظموا جولات استفزازية في ساحاته.

وقام بعض المستوطنين بصلوات تلمودية قبالة مصلى قبة الصخرة ومصلى "باب الرحمة" قبل أن يغادروا المسجد من جهة باب السلسلة.

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في المقابل، يواصل جنود الاحتلال، المتمركزون على بوابات الأقصى، فرض قيود على دخول المصلين الفلسطينيين إلى المسجد ويحتجزون بطاقاتهم الشخصية ويفتشون حقائبهم.

كما تواصل سلطات الاحتلال سياسة إبعاد المقدسيين عن المسجد الأقصى.