خفر السواحل الإسباني ينقذ 208 مهاجرين في البحر المتوسط

أنقذ خفر السواحل الإسباني أكثر من 200 مهاجر، أمس الأربعاء، لدى محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى إسبانيا.
جاء ذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاستقبال سفينة حربية إسبانية تقل 15 مهاجراً آتية من ميناء إيطالي بعد مواجهة طويلة بين السلطات الإيطالية وزورق إنقاذ خاص مسجل في إسبانيا.
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وقال خفر السواحل اليوم إن المهاجرين، وهم من أفريقيا جنوب الصحراء، عُثر عليهم في ثلاثة طوافات بين شمال شرق المغرب وجنوب شرق إسبانيا بعد ظهر أمس الأربعاء.
ووصل نحو 18018 مهاجراً إلى إسبانيا هذا العام حتى منتصف أغسطس الجاري، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية بانخفاض بلغ نسبة 39 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
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