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باكستان تجري تجربة على صاروخ باليستي وسط توتر مع الهند

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أعلن متحدث عسكري أن الجيش الباكستاني نفذ بنجاح تدريبات على إطلاق صاروخ باليستي سطح-سطح، اليوم الخميس، في وقت يتصاعد فيه التوتر مع الهند بشأن منطقة كشمير المتنازع عليها.

وقال الجنرال آصف غفور المتحدث باسم القوات المسلحة الباكستانية، في تغريدة على "تويتر"، "نفذت باكستان بنجاح تدريبات ليلية على إطلاق... الصاروخ غزنوي القادر على حمل أنواع متعددة من الرؤوس الحربية".

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ويمكن للصاروخ حمل رأس حربي لمسافة تصل إلى 290 كيلومتراً.

جاءت التدريبات في الوقت الذي يتزايد فيه العداء بين باكستان والهند إثر إلغاء نيودلهي وضع الحكم الذاتي لإقليم كشمير المتنازع عليه والذي تسبب في إشعال حربين من الحروب الثلاث التي خاضتها الدولتان الجارتان النوويتان.

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