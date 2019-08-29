كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوتين وميركل يبحثان ملفات أوكرانيا وسوريا وليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال مكالمة هاتفية اليوم الخميس جملة من الملفات تصدرتها أوكرانيا وسوريا وليبيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين زايبرت في بيان صحفي إن المستشارة الألمانية والرئيس الروسي "تبادلا الآراء حول الوضع في سوريا، وخاصة التصعيد العسكري شمال شرقي البلاد، والخوض في عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة لتجاوز الأزمة".

وعبر بوتين وميركل عن دعمهما للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، والمبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.

وفي ما يتعلق بالوضع حول أوكرانيا، أشار المتحدث الألماني إلى أن الطرفين اتفقا على مواصلة التحضير لعقد مة "رباعية نورماندي" التي تضم ألمانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا للمساعدة في تنفيذ اتفاقية مينسك" لتسوية الأزمة الأوكرانية.

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طردت السلطات الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، دبلوماسيا من سلك القنصلية العامة الروسية في مدينة لفوف، اتهمته بالتجسس، وذكرت هيئة الأمن الأوكرانية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن وزارة الخارجية الأوكرانية أعلنت دبلوماسيا جاسوسا شخصية غير مرغوب فيها، بسبب قيامه بنشاطات تتنافى مع مركزه كموظف قنصلي".

وبحسب الهيئة، فقد قام الدبلوماسي الروسي بتجنيد متقاعد في الجيش الأوكراني كي يجمع معلومات استخبارية حول شخصيات سياسية واجتماعية، ووحدات القوات المسلحة والأجهزة الاستخباراتية، وحول عمل مدربين عسكريين أجانب في غرب أوكرانيا، موضحة أن الدبلوماسي المذكور غادر أراضي أوكرانيا.

اوكرانيا هي احدى الدول الواقعة في قارة اروبا وتعتبر من اكبر دول اروبا الشرقية، اتخذت اوكرانيا كييف عاصمة لها وهي اكبر مدينة فيها، وهي ذات نظام حكم جمهوري نصف رئاسي، تتألف اوكرانيا من 24 محافظة وجميعها محافظات واسعة المساحة فقد بلغت المساحة الكلية لاوكرانيا 603.550 كم مربع ينشر فيها المواطنون الاوكرانيون البالغ عددهم 42.751.00 مليون نسمة وبذلك اصبحت اللغة الاوكرانية هي اللغة الوحيدة و الرسمية فيها واصبحت عملة دولة اوكرانيا هي الهريفنة الاوكرانية. طبيعة دولة اوكرانيا الجغرافية و المناخية اوكرانيا من الدول الاوروبية ذات المساحات الشاسعة و الواسعة في تتميز بالطبيعة الخضراء الخلابة التي لا مثيل لها ففيها السهول و الجبال و الوديان و الانهار كما يوجد فيها بعض المرتفعات الشاهقة مثل مرتفعات هوفرلا اما بالنسبة للمناخ فهي ذات مناخ قاري معتدل بالرغم من وجود البحر الابيض المتوسط على سواحلها كما ان هطول الامطار يحدث بصورة غير متوازنة حيث يهطل في المناطق الغربية و الشمالية بصورة اكبر من المناطق الشرقية و الجنوبية وهي دولة باردة شتاءا و معتدلة صيفا. أهم المناطق السياحية في اوكرانيا تعددت المناطق السياحية في دولة اوكرانيا مما جعلها مركز جذب للسياح من جميع انحاء العالم ومن اهم المناطق السياحية في اوكرانيا ما يلي: -البوابة الذهبية تقع البوابة الذهبية في مدينة كييف وقد بنيت في الفترة ما بين 1017-1024 على الطراز البيزنطي. -قصر ليفاديا هو عبارة عن قصر كان يسكنه القيصر الروسي نيكولاس الثاني، يوجد بهذا القصر متحف وتستخدمه السلطات الاوكرانية لعقد المؤتمرات الدولية. -ملعب ارينا لفيف هو ملعب لكرة القدم يتميز بحجمه الكبير حيث يتسع لاكثر من 34.500 متفرج. -جبل هوفرلا هو جبل يبلغ ارتفاعه 2.061 متر وهو اطول جبال اوكرانيا واعلاها ارتفاعا. -مجمع اولمبيسكي الوطني الرياضي هو ملعب رياضي متعدد الاستخدامات يقع في العاصمة الاوكرانية كييف ويعتبر من افضل الملاعب الرياضية في اوكرانيا واكبرها عالميا.