اختيار الفيلم المغربي الذي يمثل المغرب في جوائز الأوسكار

يمثل فيلم “آدم” للمخرجة مريم التوزاني، المغرب بجوائز الأوسكار 2020، بعدما اختاره المركز السينمائي المغربي للمنافسة على أغلى الجوائز العالمية.

واختارت لجنة الانتقاء التابعة للمركز السينمائي المغربي برئاسة المخرج المغربي نور الدين الخماري، فيلم “آدم” لتمثيل المغرب في المرحلة الأولى لاختيار القائمة النهائية القصيرة لمسابقة أفضل فيلم أجنبي، في جوائز الأوسكار لهذه السنة.

وتجسد بطولة فيلم “آدم” كل من لبنى أزبال، ونسرين الراضي، وتتمحور قصته حول صداقة بينهما، على الرغم من ظروف كل واحدة منهما، إذ تحمل إحداهن جنينا في أحشائها، أما الأخرى فترغب في استعادة ثقتها في الحياة والعيش كما تريد.

وصور فيلم “آدم” في مدينة الدارالبيضاء عام 2018، وهو من إنتاج نبيل عيوش، بالشراكة مع أمين بنجلون، وباتريك كوينت.

ويعتبر فيلم آدم، الذي أخرجته زوجة المنتج، والمخرج نبيل عيوش، ثالث تجاربها في الاخراج، بعد فيلمين قصيرين بعنوان: “عندما ينامون”، و”آية تذهب إلى الشاطئ”، علما أنها دخلت عالم التمثيل عبر الفيلم، الذي أخرجه زوجها، وحمل عنوان “غزية”.