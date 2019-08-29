الطائفة اليهودية بالمغرب: نؤيد هدم نصب “الهولوكوست” بمراكش ولم يستشرنا أحد

أعلن ممثل الطائفة اليهودية بمراكش تأييده قرار السلطات القاضي بهدم مشروع نصب تذكاري للهولوكوست بالقرن من مراكش، معتبرا أن المنظمة الألمانية التي قامت بالبناء لم تستشر ممثلي الطائفة اليهودية، ولم تحترم الإجراءات القانونية.

وتحدث ممثل الطائفة اليهودية بمراكش، جاكي كدوش، عن عدم وجود أي تنسيق بين ممثلي اليهود بالمغرب ومنظمة بيكسل هيلبر بخصوص هذا المشروع.

وقال ركدوشفي تصريح لـDW عربية، “المشرف على هذا المشروع لم يتواصل معنا نحن ممثلي اليهود في المغرب ولم يخبرنا بشيء”، مضيفا، “نحن لا نعلم نية هذا الشخص ولا المنظمة التي قامت بهذا المشروع”.

وأيد كدوش قرار السلطات المغربية بهدم البناء، مضيفا، “نحن في دولة القانون ولا يحق القيام بذلك دون استصدار ترخيص”.

وكانت السلطات المغربية، أقدمت مساء الاثنين الماضي، على هدم نصب تذكاري لـ”الهولوكوست”، شرعت منظمة ألمانية في إقامته قرب مدينة مراكش.

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ونشرت منظمة “بيكسل هيلبر” الألمانية، التي شرعت في إنشاء ما أسمته “أهوال المحرقة” (الهولوكست)، بثا مباشرا عبر صفحتها بالفايسبوك، وقالت إن السلطات المغربية تهدم ما تم بناءه.

وكان السلطات المغربية نفت الاثنين الماضي، الترخيص لمواطن أجنبي، ببناء نصب تذكاري ومركز تعليمي لـ”الهولوكوست”.

وقالت وزارة الداخلية: “الأنباء المتداولة بخصوص إقامة نصب تذكاري، على شكل لوحات فنية بجماعة فاسكا بإقليم الحوز، لا أساس لها من الصحة”.

وأوضحت أن، “المصالح المختصة لم تصدر أي ترخيص لإقامة أي مشروع، والذي يتطلب إقامته الخضوع للمساطير القانونية، ويستلزم الحصول على التراخيص الإدارية الجاري بها العمل”.