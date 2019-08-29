“فضيحة رادس”.. الترجي التونسي يشكو عدم توصله بمنحة التتويج بعصبة الأبطال

لم يمنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بعد، نادي الترجي التونسي، الذي اختارته لجنته الانضباطية، بطلا لعصبة الأبطال الإفريقية على حساب الوداد، بعد قضية ما بات يعرف بـ”فضيحة رادس”، لم يمنح المنحة المالية الخاصة بهذا التتويج، والمتمثلة في 2.5 مليون دولار.

وأكد هشام الجيلاني، نائب رئيس النادي التونسي، في تصريحات صحفية، بأن ” النادي مازال ينتظر التوصل بمنحة تتويجه باللقب، وهو حقنا الطبيعي، بما أننا المتوجين باللقب الإفريقي”.

وشدد المتحدث نفسه، على أنه ” إلى غاية هذه اللحظة، لم نتوصل بأي خطاب من الاتحاد القاري للعبة، يخبرنا من خلالها بموعد تسلم المنحة، أو أي أمر مرتبط بذلك، لقد توصلنا فقط بمبلغ 300 ألف دولار، المتعلق ببعض الأمور المالية الخاصة بالتظاهرة”.

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد القاري، قد قررت منح اللقب للفريق التونسي، بعد أن اعتبرت الفريق المغربي منسحبا من المباراة، وهو القرار المخالف لقرار المكتب التنفيذي، الذي سبق له وأن أقر بضرورة إعادة المباراة في ملعب محايد.

جدير ذكره، أن نادي الوداد البيضاوي، قرر هو الآخر استئناف القرار، لدى لجنة الاستئناف في الـ”كاف”.