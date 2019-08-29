فاجعت تارودانت.. أفيلال: الترامي على الملك العام المائي وعشوائية التعمير مشكل قائم

تعليقا على فاجعة تارودانت، التي خلفت وفاة 7 أشخاص على الأقل بسبب الفيضانات، قالت شرفات أفيلال، القيادية في حزب التقدم والاشتراكية، والوزيرة السابقة المكلفة بالماء، إن هناك مشكل لازال قائما.

وأضافت أفيلال في تدوينة بالفايسبوك، “يبقى المشكل قائما”، وتحدثت عن “الترامي على الملك العام المائي وعشوائية التعمير”، لتختم تدوينتها قائلة: “رحم الله ضحايا فيضانات تارودانت”.

وكانت السلطات المحلية لإقليم تارودانت، أفادت في وقت متأخر من ليلة أمس، بأن الأمطار الغزيرة التي عرفها الإقليم مساء الأربعاء، أدت إلى حدوث فيضانات نجم عنها وفاة 7 أشخاص بدوار تيزرت، جماعة إيمي نتيارت دائرة إيغرن.

وأوضح المصدر ذاته، بأن الأبحاث جارية من قبل السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدنية وساكنة الجماعة عن مفقودين محتملين، مشيرا إلى أنه سيتم إخبار الرأي العام بكل المستجدات المتعلقة بهذا الحادث.