ثاني جولات الدوري السعودي.. الإصابة تحرم النصر من جهود حمد الله

فشل الجهاز الطبي لفريق النصر السعودي، في تأهيل هداف الفريق، المغربي عبد الرزاق حمد الله، للمشاركة في مباراة فريقه أمام مضيفه الفتح، غدا الجمعة، في إطار مواجهات الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان.

ويغيب حمد الله بسبب إصابة تعرض لها الخميس الماضي، في افتتاح مباريات الدوري السعودي، والتي جمعت النصر بضمك، حيث تعرض المهاجم المغربي لالتواء على مستوى مفصل القدم، ليغادر اللقاء قبل 20 دقيقة على نهايته.

وفرضت الإصابة على صاحب 28 عاما، ملازمة العيادة الطبية للنصر، وحرمته من مواجهة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، الاثنين الماضي، أمام السد القطري، ليتأكد غيابه مجددا عن لقاء الفتح في الدوري ووفقا لتقارير سعودية.

ويعتبر حمد الله عنصرا مؤثرا في تشكيل البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر، لنجاعته التهديفية أمام مؤمى المنافسين، التي بلغت 14 مباراة متتالية، فضلا عن صناعته فرص التسجيل لزملائه بالفريق.