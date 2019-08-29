خطير.. مؤسسة حكومية فرنسية تحذر من دقيق “مسموم” يباع للمغاربة- التفاصيل

حذرت تقارير إعلامية فرنسية أمس الأربعاء، من خطورة تسويق دقيق الحنطة السوداء العضوية، الذي يسمى بالمغرب بـ”فرينا”، وهو منتوج فرنسي يتم تسويقه في عدد من الدول بينها المغرب.

وقالت القناة الفرنسية BFMTV، إ الدقيق المذكور، يحتوي على مواد سامة يمكن أن تسبب الهلوسة وتتطلب وجوبا الدخول للمستشفى.

ونشرت القناة على موقعها الرسمي، مضامين بيان للمديرية العامة للمنافسة وشؤون المستهلك ومكافحة الغش (DGCCRF)، التابعة لوزارة الاقتصاد الفرنسية، تحذر من دقيق العلامة التجارية “Ma Vie sans Gluten”، وقالت إنه يسوق بالمتاجر الكبرى الفرنسية، ويتم تصديره الى المغرب وليونان وهولندا ورومانيا وإسبانيا وسويسرا وفيتنام.

وتحدثت القناة عن احتمال وجود سموم في لدقيق المذكور، وذرت السموم من نوع الأتروبين والسكوبولامين، التي مصدرها نبات Datura، وهو نبات د سام يمكن أن يسبب متلازمة مضادات الكولين، أو الأتروبينيك، ومجموعة كاملة من الأعراض الصحية.

وتتسبب السموم المشار إليها، في اضطرابات تمدد الأوعوية، وعدم انتظام دقات القلب، والهلوسة والارتباك.