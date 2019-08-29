الألعاب المتوسطية.. المنتخب المغربي ينهزم أمام البرتغال ويواجه سوريا

مني المنتخب المغربي لكرة القدم الشاطئية، أمس الأربعاء، بهزيمة أمام منتخب البرتغال، بضربات الجزاء الترجيحية، وبنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما، باليونان، في إطار فعاليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
وكان الوقت الأصلي للمباراة، قد انتهى بنتيجة التعادل الإيجابي، بأربعة أهداف لمثلها.
وتناوب على تسجيل أهداف النخبة الوطنية في هذا اللقاء، كل من ربيع أبو الطالبي ونسيم الحداوي وعلي لخديم وإبراهيم أبغلي.
جدير بالذكر، أن المنتخب الوطني سيواجه اليوم الخميس المنتخب السوري.
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