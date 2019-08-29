القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة في لواء الشمال إلى محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد شاب (27 عاما) من سكان مدينة سخنين، نسبت إليه من خلالها، تهم حيازة مسدس وذخيرة، وكمية كبيرة من المخدرات يقدر ثمنها بنحو 170 ألف شيكل.
وكانت الشرطة قد داهمت منزل الشاب قبل أسبوعين للتفتيش، حيث زعمت النيابة العامة في لائحة الاتهام، أنه عند وصول عناصر الشرطة قام المتشبه بإلقاء هاتف خليوي في المرحاض، بينما سلم هاتفه الثاني لإحدى قريباته من العائلة، وذلك من أجل عرقلة عملية التحقيق.
واعتقلت الشرطة الشاب للتحقيق ومددت محكمة الصلح في مدينة عكا، اعتقاله عدة مرات حتى تقديم لائحة اتهام ضده.
كانت هذه تفاصيل خبر سخنين: اتهام شاب بحيازة أسلحة ومخدرات بقيمة 170 ألف شيكل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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