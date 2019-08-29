شكرا لقرائتكم خبر عن تفكيك كميات من الألغام الحوثية في الحديدة والان مع التفاصيل

تمكنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، من تفكيك كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، في منطقة المسناء جنوبي مدينة الحديدة غربي اليمن.

وقال مصدر في الفرق الهندسية، لموقع "نيوزيمن"، اليوم الخميس، إن الفرق نزعت وفككت كمية جديدة من الألغام والعبوات الناسفة من منطقة المسناء، فيما لا يزال العمل جارياً لاستكمال نزع الألغام المتبقية في المنطقة.

وسبق أن قامت الفرق الهندسية للقوات المشتركة بتفكيك وانتزاع كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي من مختلف مناطق محافظة الحديدة، وفجرتها في وقت لاحق.

يذكر أن المئات من المدنيين سقطوا ضحايا بسبب الألغام مختلفة الأحجام والأنواع التي تزرعها الميليشيات في الكثير من الأحياء السكنية والقرى والمزارع والسواحل وفي البحر، وحتى داخل منازل المواطنين في مختلف مناطق ومديريات محافظة الحديدة.