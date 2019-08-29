شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي: محاولات قطرية مفضوحة توضح أن الإصلاح ينفذ أجندة الدوحة والان مع التفاصيل

قال الصحفي الشيخ بن سالك، "بعد يوم كامل من التضليل المتواصل في اليمن والهجوم على الإمارات يأتي حمد بن جاسم مستغلا الظرف ليغرد مستعطفا السعودية ".

وقال الصحفي عن حمد بن جاسم في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" -"متذللا دون أن يدري أنه أساء لها إساءة كبيرة".

وأضاف أنها "محاولات قطرية مفضوحة لإحداث شرخ بين السعودية والإمارات تقطع الشك باليقين أن الإصلاح ينفيذ الأجندة القطرية في اليمن".