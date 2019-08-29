وزير المالية المصري يكشف لـ"العين الإخبارية" تفاصيل ضريبة فيسبوك

دخلت إدارة فيسبوك في مفاوضات حثيثة مع الحكومة المصرية؛ لوضع سياسة ضريبية واضحة وقابلة للتنفيذ لفرض ضرائب على إعلانات فيسبوك في مصر.

من جهته، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، لـ"العين الإخبارية": إن الحديث عن الضرائب الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تتعلق بالإعلانات التي يتم تداولها وبثها عبر الموقع العالمي.

أضاف وزير المالية المصري أنه لا صحة لفرض ضرائب على الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ولا غيره من شبكات التواصل الاجتماعي؛ لأن هذه الحسابات الإلكترونية شخصية وهي خدمة مجانية تقدمها هذه المواقع للمستخدمين في مصر، ولن يتم فرض ضرائب عليها.

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في السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة داخل مصلحة الضرائب المصرية لـ"العين الإخبارية" عن وجود التزام تام بينها وببن إدارة فيسبوك لتكون الضريبة الجديدة داعمة لاستقرار ونمو بيئة الأعمال، مع استمرار تقديم المزايا التكنولوجية للملايين من مستخدمي خدمات فيسبوك في مصر.

وأعلنت وزارة المالية المصرية، الأسبوع الماضي، عن اجتماعها مع ممثلي فيسبوك؛ لبحث التعاون المشترك في فرض ضرائب على إعلانات فيسبوك في مصر.

وتابعت المصادر التي طلبت عدم نشر اسمها أن فيسبوك ستقوم بوضع زيادة مالية على أسعار إعلاناتها، على أن تقوم بتحصيل تلك الزيادة من المعلنين المصريين، لتقوم بعد ذلك بتحويلها للحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية.

ويناقش مجلس النواب المصري قانون تنظيم تعاملات التجارة الإلكترونية، خاصة بعد انتشارها بشكل موسع داخل مصر.