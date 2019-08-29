السيسي يبحث مع جوتيريس الأوضاع في سوريا وليبيا

بحث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخميس، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، تطورات الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم على هامش مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية "تيكاد 7" الذي يعقد في مدينة يوكوهاما اليابانية خلال الفترة من 28-30 أغسطس/آب الجاري.

وشهد اللقاء التباحث "بشأن آخر المستجدات على صعيد عدد من الملفات والقضايا الإقليمية".

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وجرى التوافق بشأن "أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المكثف في هذا الخصوص خلال الفترة القادمة بين مصر والأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بتطورات الأوضاع في كل من ليبيا وسوريا".

وأكد السيسي تطلع بلاده لمواصلة التعاون والتنسيق مع المنظمة الأممية لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية، وكذا تمويل تطبيق أجندة التنمية المستدامة 2030.



من جانبه، أشاد سكرتير عام الأمم المتحدة بمكانة مصر المتميزة في منظومة العمل الدولي، معرباً عن تقديره للتعاون الممتد بين مصر والأمم المتحدة، والمشاركة المصرية الفعالة في مختلف أنشطة المنظمة.

وأشار "جوتيريس" إلى الجهود المصرية الناجحة في رئاسة الاتحاد الأفريقي هذا العام، معرباً عن حرص الأمم المتحدة على تعزيز ودعم التعاون مع مصر لإرساء أسس السلام والاستقرار والتنمية على المستوى الإقليمي.

ويخوض الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي؛ لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات والجماعات الإرهابية التي تحظى بدعم من قطر وتركيا.