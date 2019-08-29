خفر السواحل الإسباني ينقذ 208 مهاجرين من أفريقيا

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قالت خدمة الإنقاذ الإسبانية اليوم الخميس (29 أغسطس آب) إن خفر السواحل أنقذ 208 مهاجرين أمس الأربعاء (28 أغسطس آب) لدى محاولتهم العبور من أفريقيا إلى إسبانيا.
وجاء ذلك في الوقت الذي تستعد فيه إسبانيا لاستقبال سفينة حربية إسبانية تقل 15 مهاجرا قادمة من ميناء إيطالي بعد مواجهة طويلة بين السلطات الإيطالية وزورق إنقاذ خاص مسجل في إسبانيا.
وقال خفر السواحل اليوم إن المهاجرين، وهم من أفريقيا جنوب الصحراء، عُثر عليهم في ثلاث طوافات بين شمال شرق المغرب وجنوب شرق إسبانيا بعد ظهر أمس الأربعاء.
ووصل نحو 18018 مهاجرا إلى إسبانيا هذا العام حتى منتصف أغسطس آب وفقا لبيانات وزارة الداخلية بانخفاض بنسبة 39 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
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