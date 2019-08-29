مركز الملك سلمان للإغاثة يعيد بناء 4 مدارس في لحج

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

تفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، مشروع إعادة بناء 4 مدارس مدمرة بمحافظة لحج، التي يجري العمل على استكمال إعادة بنائها بتمويل من المركز وتنفيذ المنظمة الدولية للهجرة.

واطلع فريق المركز أيضًا على الدورات التدريبية التي يتم تنفيذها ضمن المشروع والتي تهدف لبناء قدرات الطاقم التعليمي وأولياء الأمور الأعضاء في مجلس الآباء.