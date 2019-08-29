الان تتابع استقالات جديدة تضرب حزب أردوغان والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أنقرة – الخليج 365
كشف المدير العام السابق لوكالة الأناضول، كمال أوزتُرك، أن عددا من قيادات حزب العدالة والتنمية تقدم باستقالته من الحزب في فترة سابقة بشكل سري.
وشارك أوزتُرك في برنامج تليفزيوني على قناة “خبر تُرك”، وأدلى بتصريحات جديدة حول حالة الانقسام وموجات الانشقاقات التي يتعرض لها حزب العدالة والتنمية في الفترة الأخيرة.
وأكد كمال أوزتُرك أن من أبرز قيادات حزب العدالة والتنمية الذين تقدموا باستقالاتهم هم: بشير أتالاي ونهاد أرجين وسعد الله أرجين، مشيرًا إلى أنهم تقدموا باستقالتهم من الحزب من خلال تقديم طلب للمحكمة العليا عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت.
ويعتبر بشير أتالاي هو الاسم الألمع بينهم داخل حزب العدالة والتنمية، خاصة أنه من الدائرة المقربة للغاية من رئيس الجمهورية ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، وأحد مؤسسي الحزب، وعمل نائبًا له (2011-2014)، كما عمل قبلها وزيرًا للداخلية (2007-2011).
أما سعد الله أرجين، فقد شغل منصب وزير العدل في الفترة بين أعوام 2011 و2013، كما أن نهاد أرجون أيضًا كان وزيرًا في حكومة أردوغان في الفترة بين أعوام 2011 و2013.
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