السعودية.. القبض على متورطين بالعراك الجماعي داخل مول

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الخميس 29 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 - متابعات

ألقت الشرطة السعودية، القبض على ثمانية مواطنين؛ إثر تورطهم في مشاجرة جماعية بمول السلام في مدينة جدة.

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وبحسب الحساب الإخباري، لإمارة منطقة مكة، على ”تويتر“، تم إيقاف المتورطين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشجار عنيف وقع في أحد مولات السعودية بمدينة جدة، بين عدد من الشبان، نتج عنه إصابة أحد المشتركين في الشجار بجروح متوسطة.

ويظهر المقطع عراكًا بالأيدي بين عدد من الشباب، الذين لم تتضح هويتهم، فيما ظهر شاب ممددًا على الأرض عاري الصدر، ولم تعرف طبيعة حالته.