حزب جونسون: الاحتجاجات على تعليق البرلمان "مصطنعة"

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الخميس 29 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365 - وكالات
وصف سياسي بارز من حزب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاحتجاجات على تعليق عمل البرلمان مؤقتا بأنها "مصطنع".
وكان الآلاف خرجوا إلى شوارع لندن وإدنبره، عاصمة اسكتلندا، وغيرهما من المدن الكبرى للاحتجاج على خطة تعليق عمل البرلمان من منتصف سبتمبر حتى منتصف أكتوبر.
واعتبرت المعارضة أن ما قام به جونسون محاولة لتقليص الوقت المتاح أمام النواب المعارضين لاحتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بدون اتفاق، ما يعني أن بريطانيا قد تخرج من الاتحاد الأوروبي في 31أكتوبر من دون اتفاق تسوية متفق عليها من الجانبين.
وقال جاكوب ريس موج،"زعيم مجلس العموم"، ومسؤول تنسيق أعمال الحكومة في المجلس، إن "الاحتجاجات أثارها أشخاص لا يريدون لنا أن نخرج من الاتحاد الأوروبي، ويحاولون جاهدين الالتفات على نتيجة الاستفتاء".
ووقع أكثر من مليون شخص عريضة تطالب الحكومة البريطانية بعدم تعليق أعمال البرلمان.
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