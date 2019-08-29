إصدار أوامر بالإخلاء 400 ألف شخص في عدة محافظات يابانية

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الخميس 29 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365 - متابعات
صدرت أوامر إخلاء لأكثر من 400 ألف شخص في محافظات ساجا وفوكوؤكا وناجاساكي وياماجوتشي، ويأتي ترتيب أوامر الإخلاء التي صدرت في المستوى الرابع على مقياس من خمسة مستويات.
وفي محافظة ساجا أصدرت أوامر إخلاء في مدينتي إيماري وتاكيئو وفي بلدتي أريتا وأوماتشي، وبالنسبة لمحافظة فوكوؤكا تم إصدار أوامر بالإخلاء في مدينتي كوروميه وأساكورا وفي قرية توهو.
وفي محافظة ناجاساكي صدرت الأوامر بإخلاء مدينتي ساسيبو وماتسوؤرا، وفي محافظة ياماجوتشي أصدر أمر بإخلاء مدينة أوبيه.
كما صدرت نصائح بالإخلاء في محافظات ساجا وفوكوؤكا وناجاساكي وأويتا وياماجوتشي وشيمانيه.
وتدعو مكاتب البلديات السكان بالتوجه بشكل فوري إلى مراكز الإخلاء. وقد تم توجيه الذين يجدون مخاطرة كبيرة في مغادرة مواقعهم الحالية، بالتحرك إلى مواقع أكثر أمانا داخل المباني التي يوجدون بها في الوقت الراهن.
وقد حذر مسؤولو الأرصاد الجوية في اليابان من حدوث فيضانات وانزلاقات أرضية وذلك بعد يوم من هطول أمطار غزيرة مميتة في بعض أجزاء غربي البلاد.
وتجري أعمال إغاثة السكان في المناطق السكنية، واستخدمت فرق الطوارئ قوارب إنقاذ للوصول إلى الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الإخلاء في الوقت المناسب.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.