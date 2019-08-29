قوات أفغانية تشن عمليات عسكرية لتطهيرها من المسلحين

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الخميس 29 أغسطس 2019
أعلن مسئولون أفغان أن القوات الأفغانية شنت عمليات عسكرية واسعة النطاق صباح اليوم الخميس، بثلاث مناطق في ولاية "بدخشان" الواقعة بشمال شرق البلاد، وذلك بهدف تطهير تلك المناطق من المسلحين المتطرفين.
وقال حاكم الولاية زكريا سودة - حسبما ذكرت شبكة "طلوع" الأفغانية - إن العمليات العسكرية استهدفت منطقة "واردوج" و"يومجان" و"كيران وا مانجان"، مضيفا أن قوات من الجيش والشرطة والشرطة المحلية والأفراد شاركت في هذه العمليات.
كما أشار إلى أن القوات الجوية الأفغانية ستقدم أيضا الدعم لهذه العمليات العسكرية.
يذكر أن منطقة "كيران وا مانجان" سقطت تحت يد المسلحين منذ أكثر من شهر، بينما لم تتمكن الحكومة الأفغانية من السيطرة على منطقتي "واردوج" و"يومجان" خلال السنوات الأخيرة.
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