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قوات أفغانية تشن عمليات عسكرية لتطهيرها من المسلحين

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الخميس 29 أغسطس 2019

أعلن مسئولون أفغان أن القوات الأفغانية شنت عمليات عسكرية واسعة النطاق صباح اليوم الخميس، بثلاث مناطق في ولاية "بدخشان" الواقعة بشمال شرق البلاد، وذلك بهدف تطهير تلك المناطق من المسلحين المتطرفين.

وقال حاكم الولاية زكريا سودة - حسبما ذكرت شبكة "طلوع" الأفغانية - إن العمليات العسكرية استهدفت منطقة "واردوج" و"يومجان" و"كيران وا مانجان"، مضيفا أن قوات من الجيش والشرطة والشرطة المحلية والأفراد شاركت في هذه العمليات.

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كما أشار إلى أن القوات الجوية الأفغانية ستقدم أيضا الدعم لهذه العمليات العسكرية.

يذكر أن منطقة "كيران وا مانجان" سقطت تحت يد المسلحين منذ أكثر من شهر، بينما لم تتمكن الحكومة الأفغانية من السيطرة على منطقتي "واردوج" و"يومجان" خلال السنوات الأخيرة.  

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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