المحكمة العليا في تايلاند تؤيد إعدام مهاجرين من ميانمار

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الخميس 29 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 - متابعات

أيدت المحكمة العليا في تايلاند اليوم الخميس، عقوبة الإعدام الصادرة ضد اثنين من العمال المهاجرين من ميانمار أدينا بقتل اثنين من الرحالة البريطانيين.



وقُتل السائحان، وهما امرأة ورجل، في جزيرة كوه تاو السياحية التي تحظى بشعبية كبيرة في سبتمبر 2014.

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وكان المدانان قد اعترفا في البداية بجريمة القتل، لكنهما نفيا بعد ذلك ارتكابها.

وتم القبض عليهما بعد رصدهما في المنطقة بواسطة كاميرات المراقبة.

وقال محاموهما إنهما تعرضا للتعذيب للحصول على اعترافاتهما، وإنه تم التلاعب بالأدلة التي وردت في المحاكمة، وهي اتهامات نفتها النيابة.

وتصدرت القضية التي ساهمت مع غيرها من جرائم القتل في كوه تاو في تسميتها "جزيرة الموت"، عناوين الصحف على مستوى العالم، وأدت إلى احتجاجات في ميانمار لدعم المتهمين.