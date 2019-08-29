الأرصاد اليابانية تحذر من وقوع فيضانات جراء الأمطار الغزيرة

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الخميس 29 أغسطس 2019
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الخليج 365 - متابعات
حذر مسؤولو الأرصاد الجوية في اليابان من حدوث فيضانات وانزلاقات أرضية وذلك بعد يوم من هطول أمطار غزيرة مميتة في بعض أجزاء غربي البلاد.
وعثر على شخص آخر لقي مصرعه لتصبح حصيلة الضحايا ثلاثة أشخاص. وتم رفع تحذير الطوارئ ولكن الوضع لا يزال خطرا.
وأظهرت صور التقطت من الأعلى أحياء في بلدة أوماتشي بمحافظة ساجا مغمورة تماما بالمياه.
ويعتقد أن أكثر من 180 شخصا ما زالوا عالقين داخل مستشفى في المنطقة أغلبهم من المرضى ولكن لم يتأثر أحد منهم بالأمطار.
ولكن المياه تستمر بالتسرب إلى داخل المبنى لذلك تجمعوا معا في الطوابق العليا من المستشفى.
وقد اختلطت المياه مع زيوت تسربت من مصنع مجاور وتسربت إلى الأحياء السكنية ومزارع الأرز.
وقد شهدت محافظتا ناغاساكي وساغا هطول ضعف معدل الأمطار المعتادة لهذا الشهر بأكمله في يومين فقط.
وتجري أعمال إغاثة السكان في المناطق السكنية. واستخدمت فرق الطوارئ قوارب إنقاذ للوصول إلى الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الإخلاء في الوقت المناسب.
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