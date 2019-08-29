إضراب أسير فلسطيني عن الطعام في سجون الاحتلال

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الخميس 29 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 - متابعات

أعلن الأسير الفلسطيني حذيفة حلبية، عزمه تصعيد إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الاسرائيلي، والذي دخل يومه الستين رغم حالته الصحية الخطيرة ليشمل التوقف عن شرب الماء بداية سبتمبر المقبل، بسبب رفض سلطات الاحتلال إنهاء إعتقاله الإداري الذي تلجأ اليه سلطات الاحتلال دون إبداء الاسباب بحق من لم يثبت ضدهم مخالفات قانونية.

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ونقل نادي الأسير - في بيان له اليوم - عن حلبية عبر محاميه تأكيده عزمه الاستمرار في إضرابه بل وتصعيده إلى أن يتم تحقيق مطلبه.

ووفقا لنادي الأسير فأنه بالإضافة إلى الأسير حلبية يواصل ثمانية أسرى أخرون إضرابهم عن الطعام منذ مدد تتراوح بين 4 47 يوما، حيث تتعمد سلطات الاحتلال المماطلة في تلبية مطالبهم، في محاولة لإنهاكهم جسديا والتسبب في إصابتهم بأمراض خطيرة.

يشار إلى أن عدد الأسرى الإداريين في معتقلات الاحتلال بلغ قرابة 500 أسير إداري، يقبعون في معتقلات "عوفر، ومجدو، والنقب".