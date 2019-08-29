ضبط مصري بتهمة الإتجار فى الأعضاء البشرية (تفاصيل)

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الخميس 29 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 - متابعات

ألقت قوات الأمن في مصر، اليوم الخميس، القبض على عامل زراعي، بتهمة إدارة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي لبيع أعضاء بشرية.

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ووصلت معلومات إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن إدارة أحد الأشخاص صفحة على موقع ”فيسبوك“ تتضمن الإعلان عن بيع أعضاء بشرية، بحسب المحضر الرسمي.

وتشير التفاصيل إلى أنّ العامل يقيم في مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، حيث جرى ضبطه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

وعثرت أجهزة الأمن بمسكن المتهم على هاتف محمول يحتوي عن حساب ومحادثات بشأن عمليات التجارة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.