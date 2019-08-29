تقدم جديد الجيش الليبي بمواقع في محيط طرابلس

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الخميس 29 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 - متابعات

أكد مصدر عسكري ليبي أن قوات الجيش بدأت -اليوم الخميس- التقدم في بضع نقاط جديدة بمحاور طرابلس، حيث تخوض اشتباكات مع ميليشيات موالية لحكومة الوفاق بتخوم العاصمة.

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وقال مصدر بغرفة عمليات المنطقة الغربية التابعة للجيش، لـ“إرم نيوز“، إن المواجهات شهدت اليوم اشتباكات مباشرة للمرة الأولى منذ دخول قوات الجيش لضواحي طرابلس.

ووفق المصدر، فإن منطقة ”جسر الحديد“ شهدت مواجهة مباشرة وقوية ضد قوات تابعة لميليشيا الصمود التي يقودها صلاح بادي، وكذلك مجموعة من ميليشيا ”الردع المركزي“، التي يقودها غنيوة الككلي.

وأشار إلى أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 7 عناصر من الميليشيات، وأسر 5 آخرين وحرق وتدمير بضع آليات، بالإضافة إلى إصابة 3 عناصر من قوات الجيش.