مقتل 4 من الحشد العشائري بهجوم لـ "داعش" بالعراق

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الخميس 29 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 - متابعات

قُتِل أربعة عناصر من الحشد العشائري (الموالي للحكومة العراقية)، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بهجوم شنه تنظيم ”داعش“ على دورية تقلهم شرقي محافظة الأنبار (غرب)، وفق مصدر أمني عراقي.



وقال النقيب من شرطة محافظة الأنبار أحمد الدليمي، اليوم الخميس، إن ”دورية للحشد العشائري تعرضت لكمين من قبل عناصر داعش خلال مرورها في شارع بمنطقة الضابطية شمالي قضاء الكرمة 53 كم شرق الرمادي“.

وأضاف الدليمي أن ”الهجوم أدى إلى مقتل أربعة عناصر من الحشد العشائري، وإصابة عنصر بجروح“.

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وأشار إلى أن ”قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث، ونقلت الجثث إلى الطب العدلي والجريح إلى المستشفى لتلقي العلاج“.

يذكر أن القوات الأمنية تسيطر على قضاء الكرمة بالكامل بعد تحريرها من ”داعش“ عام 2016، فيما تتعرض القوات المتواجدة بالقضاء بين الحين والآخر إلى هجمات من قبل عناصر التنظيم وتوقع خسائر بينهم.

وبدأ تنظيم داعش أخيرًا شّن المزيد من الهجمات التي تستهدف الحواجز الأمنية والأرتال العسكرية، خصوصًا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وصلاح الدين وكركوك (شمال).

ورغم الإعلان الرسمي نهاية 2017 عن هزيمة التنظيم في العراق، إلا أن القادة العسكريين العراقيين يؤكدون أن التنظيم يمتلك خلايا نائمة تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.