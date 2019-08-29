قوات النظام تسيطر على المزيد من المناطق في إدلب

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الخميس 29 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بأن القوات الحكومية تمكنت من السيطرة على المزيد من البلدات والمزارع بريفي خان شيخون ومعرة النعمان، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.
وأضاف المصدر أن قوات النظام والمسلحين الموالين لها تمكنوا من السيطرة على مناطق جديدة شرق معرة النعمان، شملت قرية الزرزور والتمانعة وسكيات وتل أغبر وغيرها.
في غضون ذلك، تشهد محاور في ريفي معرة النعمان الشرقي والجنوبي اشتباكات عنيفة متواصلة بين المجموعات المسلحة من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها بدعم روسي من جهة أخرى.
ويأتي التصعيد رغم اللقاء الذي عُقد في وقت سابق الأسبوع الجاري بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، في مسعى لإنقاذ اتفاق كان تم التوصل إليه بينهما من أجل "خفض التصعيد" في إدلب.
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