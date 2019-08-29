مقتل 4 جنود عراقيين على أيدي مسلحين

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جدة - خالد شويل - رويترز (الفلوجة) قال مصدران أمنيان في العراق إن مسلحين مجهولين قتلوا بالرصاص أربعة جنود عراقيين وأصابوا سبعة آخرين عند نقطة تفتيش عسكرية في محافظة الأنبار اليوم (الخميس). وقع الهجوم في الساعات الأولى من صباح اليوم قرب بلدة الكرمة الواقعة على بعد 50 كيلومترا شمال غربي العاصمة بغداد.

قال مصدران أمنيان في العراق إن مسلحين مجهولين قتلوا بالرصاص أربعة جنود عراقيين وأصابوا سبعة آخرين عند نقطة تفتيش عسكرية في محافظة الأنبار اليوم (الخميس). وقع الهجوم في الساعات الأولى من صباح اليوم قرب بلدة الكرمة الواقعة على بعد 50 كيلومترا شمال غربي العاصمة بغداد.

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