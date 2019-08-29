الاتحاد البرلماني العربي يدين حذف اسم فلسطين من قائمة المناطق

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جدة - خالد شويل - واس (عمّان) أدان رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة حذف الخارجية الأمريكية اسم فلسطين المحتلة، من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط. وعدّ الطراونة في بيان صحفي صُدر في عمّان، خطوة الخارجية الأمريكية تكريسًا لمدى انحياز الإدارة الأمريكية للمحتل وتخليها عن دورها وسيطًا للسلام، وأنها تشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، مثلما تشكل تحيزًا واضحًا للمحتل الذي يمعن في إرهابه واستيطانه في الأراضي الفلسطينية. وأكد وقوف الاتحاد البرلماني العربي مع دولة فلسطين العربية، اسمًا وأرضًا وشعبًا، مطالبًا مجلس الأمن الدولي، بصفته الهيئة المسؤولة عن حفظ الأمن والسلام الدوليين، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، بتحمّل مسؤولياته، واتخاذ موقف حازم وصريح لرفض وإدانة هذا القرار، الذي لن يكون له أي أثر واقعي أو قانوني، سوى إشعال المنطقة برمتها.

أدان رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة حذف الخارجية الأمريكية اسم فلسطين المحتلة، من قائمة تعريف المناطق في الشرق الأوسط. وعدّ الطراونة في بيان صحفي صُدر في عمّان، خطوة الخارجية الأمريكية تكريسًا لمدى انحياز الإدارة الأمريكية للمحتل وتخليها عن دورها وسيطًا للسلام، وأنها تشكل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، مثلما تشكل تحيزًا واضحًا للمحتل الذي يمعن في إرهابه واستيطانه في الأراضي الفلسطينية. وأكد وقوف الاتحاد البرلماني العربي مع دولة فلسطين العربية، اسمًا وأرضًا وشعبًا، مطالبًا مجلس الأمن الدولي، بصفته الهيئة المسؤولة عن حفظ الأمن والسلام الدوليين، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، بتحمّل مسؤولياته، واتخاذ موقف حازم وصريح لرفض وإدانة هذا القرار، الذي لن يكون له أي أثر واقعي أو قانوني، سوى إشعال المنطقة برمتها.

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