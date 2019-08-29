ترند الموجز|أول تأكيد لزواج الهضبة ودينا..ومرتضى يهاجم الجنايني ومحمد إبراهيم.. وزيادة جديدة في أسعار الذهب.. ورحيل أزارو بعد مشادة مع عضو بارز

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، بعد تأهل الزمالك.. مرتضى منصور يهاجم الجنايني: ورحمة أمي هشيلك.. ويصف محمد إبراهيم بالمجنون.. ويتغزل في بدلة ميدو، وبعد تسجيله أعلى سعر في تاريخ مصر.. زيادة جديدة في أسعار الذهب.. وعيار 24 بـ 814 جنيها، ومشادة كلامية بين وليد أزارو وعضو بارز في الأهلي.. والخطيب يقرر رحيل اللاعب، ورسميا.. الفنانة هند البلوشي تؤكد زواج عمرو دياب ودينا الشربيني.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

بعد تأهل الزمالك.. مرتضى منصور يهاجم الجنايني: ورحمة أمي هشيلك.. ويصف محمد إبراهيم بالمجنون.. ويتغزل في بدلة ميدو

عقب فوز الزمالك على مصر المقاصة بهدف نظيف في ربع نهائي بطولة كأس مصر، هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي الأبيض، عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المؤقت، ومحمد إبراهيم نجم الفريق السابق ولاعب المقاصة الحالي، كما أشاد بأحمد حسام ميدو، المدير الفني للفريق الفيومي.

وانتقد منصور في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، على قناة المحور، تعيين جمال الغندور رئيسا للجنة الحكام، قائلا: "ورحمة امي هشيلك يا عمرو يا جنايني ..انا جايلك بكرة اتحاد الكورة انت والغندور ومش هسيبكم.. بدايتك زفت ودبحولك القطة بدري".

وقال مرتضى إنه قدم 4 بلاغات منذ عدة أشهر للنائب العام ضد الغندور بسبب تطاوله بألفاظ بذيئة عليه من خلال رسائل هاتفية، مضيفا أن الفريق لن يدير مبارياته حكام مصريون طوال فترة رئاسة جمال الغندور للجنة.

من ناحية أخرى، فتح رئيس الزمالك النار على لاعبه السابق محمد إبراهيم، لاعب المقاصة الحالي، قائلا: "ماشي ناكشلي شعره زي المجنون ونازل ضرب ف العيال".

وأضاف منصور: "محمد إبراهيم تعمد ضرب وإيذاء لاعبي الزمالك بشكل واضح للجميع، مؤكدا: "أنه ليس من الطبيعي أن يتواجد اللاعب طوال تاريخه في الزمالك ويتحول لمحب وعاشق للمقاصة في 4 أيام فقط".

وفي سياق متصل، أشاد مرتضي منصور بأداء وأخلاق وتصرفات أحمد حسام ميدو، المدير الفني للمقاصة.

وقال مرتضى إن "بدلة " ميدو كانت رائعه و حازت إعجابه بشكل كبير، قائلا :" بحب المدرب يكون محترم و مهتم بلبسه و مظهره ".

جدير بالذكر أن الزمالك فاز بهدف نظيف سجله عبدالله جمعة، علي حساب المقاصة بربع نهائي كأس مصر، ليتأهل لنصف النهائي لمواجهة الاتحاد السكندري في الأول من سبتمبر.

(رابط الخبر)

بعد تسجيله أعلى سعر في تاريخ مصر.. زيادة جديدة في أسعار الذهب.. وعيار 24 بـ 814 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، الخميس 29 أغسطس، بقيمة جنيهين، بعدما سجلت الأربعاء ارتفاعا تاريخيا.

وحققت أسعار المعدن النفيس في مصر، الأربعاء، قفزة تاريخية حيث سجل عيار 21، 710 جنيهات، كأعلى سعر للمعدن النفيس في التاريخ.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الخميس كالتالي:

Advertisements

عيار 18 بـ 610 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 712 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 814 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5632 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.

(رابط الخبر)

مشادة كلامية بين وليد أزارو وعضو بارز في الأهلي.. والخطيب يقرر رحيل اللاعب

كشفت الإعلامية فرح علي، عن نشوب مشادة حادة بين وليد أزارو، مهاجم الأهلي، وأحد أعضاء النادي القدامي والبارزين.

وقالت الإعلامية، خلال برنامجها "سبعة × سبعة"، المذاع على فضائية "تايم سبورت": "بدأت الأزمة بعد آخر تدريب للاعب قبل سفره إلى المغرب، عندما قال العضو البارز لأزارو مستواك قل في الفترة الأخيرة ولو عايز تمشي قول، مما أغضب المهاجم ليرد بأسلوب غير لائق وكاد الأمر أن يصل إلى اشتباك بالأيدي لولا تدخل الحضور".

وأضافت فرح علي: "عندما علم مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب بالواقعة، قرر رحيل اللاعب سواء في الانتقالات الصيفية الحالية أو الشتوية القادمة".

وتعرض المهاجم المغربي وليد أزارو لانتقادات حادة من جانب جمهور الأهلي بسبب تراجع مستواه وبعده عن التهديف، خاصة في مباراة بيراميدز في دور الـ16 من كأس مصر، والتي خسرها المارد الأحمر.

(رابط الخبر)

رسميا.. الفنانة هند البلوشي تؤكد زواج عمرو دياب ودينا الشربيني

عمرو دياب ودينا الشربيني، ثنائي أثار الجدل خلال الفترة الماضية، حول طبيعة علاقتهما، خاصة بعد ظهورهما معا في مناسبات وحفلات كثيرة، لكنهما لم يعلنا حتى الآن أي تفاصيل رسمية عن علاقتهما.

من جانبها ألمحت الفنانة الكويتية هند البلوشي، لزواج المطرب عمرو دياب والممثلة دينا الشربيني، بشكل رسمي.

جاء ذلك خلال تعليق البلوشي على صورة جمعتها بالهضبة والشربيني، قائلة: "صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز #عمرودياب وزوجته الفنانة #دينا_الشربينى سجلت لحظة من أسعد اللحظات في حياتي كما سجل بفنه تاريخاً لا يكرر ".

(رابط الخبر)