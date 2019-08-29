مجلس الوزراء الألماني: ميركل بحثت هاتفيا مع بوتين الوضع في سوريا وليبيا

أعلن ​مجلس الوزراء​ الألماني أن "المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​، بحثت خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​ الوضع في ​سوريا​ و​ليبيا​"، مشيراً إلى أنه "تبادلت المستشارة والرئيس الروسي وجهات النظر حول الوضع في سوريا، وعلى وجه الخصوص، بشأن التصعيد العسكري في شمال غرب البلاد وبدء العملية السياسية تحت رعاية ​الأمم المتحدة​ للتغلب على الصراع، كما أكدا دعمهما لأنشطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن".

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